In den Sommerferien konnte in der „Summer School“ vielen Schülern aus Grundschulen sowie weiterführenden Schulen im Lernzentrum Hilden, Grundlagen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch vermittelt werden. „Dies wiederholen wir auch in den Herbstferien. Das heißt, kostenlos zwei Wochen gemeinsam in den Herbstferien lernen.“, erläutert Bekir Arslan, der Vorsitzende des Hildender Bildungs- und Erziehungsverein Hand in Hand.

Weiter erklärt Arslan: „Wichtig erscheint uns darauf hinzuweisen, dass das Herbstangebot im Lernzentrum Hilden grundsätzlich für alle Schüler offensteht. Hier ist das Engagement in den Schulen wichtig, denn meist werden die Eltern von Klassenlehrern angesprochen.“

„Hand in Hand e.V.“ möchte mit niedrigschwellig angelegten Angeboten Familien mit Migrationsgeschichte, Fluchterfahrung, aber auch jene Familien, in welchen es nicht selbstverständlich ist, ein Buch zu kaufen oder sich in der Familie über das Thema Bildung zu unterhalten, erreichen. „Gerade in diesen Fällen ist es wichtig Wege zur Bildungsteilhabe zu ebnen und die Kinder dabei unter fachlichen und sozialen Aspekten zu begleiten und emotional zu unterstützen.“, stellt der Vorsitzende des Vereins fest.

Unter dem Motto „In den Herbstferien gemeinsam lernen“ findet in den anstehenden Herbstferien vom 12. bis 24. Oktober die „Autumn School“ im Lernzentrum Hilden statt. Das Bildungsangebot ist kostenlos. Eine Anmeldung ist formlos per Telefon unter der Nummer (02103) 9083320 oder per E-Mail an info@HandinHand-ME.org möglich.

Das „Hand in Hand e.V.“-Team steht zudem im Lernzentrum Nové-Mesto-Platz 3b, von Montag bis Freitag in der Zeit von 12 bis 18 Uhr persönlich zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und im Bedarfsfall zu beraten. Hier ist jedoch vorher eine Terminabstimmung erforderlich, da im Lernzentrum strickte Hygienevorschrift und Zugangsbeschränkung gilt.