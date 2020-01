Am heutigen Samstag, den 18.01.2020 stand mit der D-Jugend des Angermunder TVs ein direkter Tabellennachbar als Gegner an. Somit war ein Sieg Pflicht, um Angermund in der Tabelle auf Distanz zu halten. Allerdings kam Angermund gestärkt aus der Vorwoche, als sie nur mit einem Tor Differenz gegen den Tabellenführer aus Erkrath verloren. Im Hinspiel konnten die Hildener allerdings bereits einen Sieg verzeichnen.

Im Gegensatz zur letzten Woche begannen die Hildener sehr konzentriert - sowohl in der Abwehr wie auch in den Offensivaktionen. Folglich führte der Hildener AT fast die ganze erste Hälfte mit mindestens 1 Tor Vorsprung. Zur Halbzeit betrug der Vorsprung mit 8:6 sogar 2 Tore. Und dies trotz zwei vergebener 7 Meter! Auffälligste Spieler auf Hildener Seite waren Florian, Niko und natürlich Torwart Jannik.

In der zweiten Halbzeit setzten die Hildener ihr konzentriertes Spiel fort mit einem Unterschied - der dritte 7 Meter wurde verwandelt zur zwischenzeitlichen 13:9 Führung für den Hildener AT. Mitte der zweiten Halbzeit musste Torwart Jan verletzt ausscheiden, nachdem er in der zweiten Halbzeit ein starker Rückhalt für seine Mannschaft war. Im weiteren Verlauf konnte die Hildener D Jugend einen 3 Tore Vorsprung verteidigen und siegten verdient mit 15:12. Damit stimmte heute erneut das Spielerlebnis und Spielergebnis überein