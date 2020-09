Die Stiftung des Rotary Clubs Hilden-Haan hat im Rahmen ihres neu gegründeten Sozialfonds der Hildener Theresienschule zehn Laptops geschenkt. Damit werden Familien unterstützt, die bisher zu Hause keine geeignete Technik hatten, um am digitalen Lernen teilzunehmen. Die Geräte wurden von Schulsozialarbeiter Jörg Kramski übergeben, der die Familien auch weiter begleitet.

„Das digitale Lernen hat durch die Corona-Situation an Bedeutung gewonnen“, sagt Schulleiter Burkhard Langensiepen. „Wir haben neue Perspektiven gewonnen und neue technische Möglichkeiten bekommen. Schülerinnen und Lehrkräfte haben ihre Medienkompetenzen weiterentwickelt. Wir werden im zukünftigen Regelbetrieb von den neuen Errungenschaften profitieren." Das bedeute aber auch, so Langensiepen, dass die Schulen die digitale Ausstattung in den Familien kennen müssen und Unterstützung anbieten, damit alle Schülerinnen vergleichbare Chancen bekämen. "Die Spende des Rotary-Clubs ist eine große Hilfe, für die wir sehr dankbar sind.“

Mit Beginn der Corona-Krise hat die Stiftung des Rotary-Clubs Hilden-Haan den Sozialfonds ins Leben gerufen, aus dem die Laptops beschafft wurden. Zur weiteren Unterstützung von Schulen, Altenheimen und Bedürftigen in der Corona-Krise werden weitere Spenden benötigt. Spendenkonto: www.rotary-sozialfonds.de, Deutsche Bank, Rotary Sozialfonds: DE75 3007 0010 0105 4444 04. Die Schülerinnen der Hildener Theresienschule freuten sich über die neuen Laptops. Foto: Privat