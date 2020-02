Weiter im offiziellen Programm geht es am Rosenmontag, 24. Februar. Der Zug startet um 14.11 Uhr am Lindenplatz. Die Wagen und Fußtruppen ziehen von dort aus über die Richrather-, Süd-, Kolping- und Kirchhoffstraße in die Mittelstraße. Bürgermeisterin Birgit Alkenings begrüßt alle Jecken vom Balkon des Bürgerhauses aus mit Kamelle und moderiert den vorbeiziehenden Karnevalszug.

Hildener Innenstadt gesperrt

Damit der Rosenmontagszug reibungslos über die Straßen ziehen kann, leitet die Stadt sowohl den Straßen- als auch den Busverkehr von 12 bis zirca 18 Uhr weiträumig um. Umleitungen werden ausgeschildert. Anwohner des Sperrbereiches, die ihre Fahrzeuge nach 12 Uhr bewegen müssen, sollten außerhalb des Sperrbereiches parken. An einigen Straßen entlang der Zugstrecke werden außerdem Haltverbotsschilder aufgestellt. Diese sind unbedingt zu beachten. Fahrzeuge, die dort am Rosenmontag widerrechtlich parken, wird das Ordnungsamt vor Beginn des Karnevalszuges abschleppen lassen.

Glasverbot am Hagelkreuz

Wie schon in den Vorjahren gilt an Rosenmontag für den Bereich Hagelkreuz, Südstraße, Klotz- und Richrather Straße von 11 bis 17 Uhr ein Glasverbot. Der Bereich ist durch Sperrgitter gut erkennbar begrenzt und darf ausschließlich ohne Glasbehältnisse betreten werden. Die Stadt bittet um Verständnis dafür, dass Personen, die das Hagelkreuz lediglich queren wollen, von dieser Regelung nicht ausgenommen werden können.

After-Zoch-Party

Für alle, die nach dem Rosenmontagszug noch weiterfeiern möchten, öffnet das Karnevalszelt auf dem Alten Markt ab 14 Uhr seine Pforten zur After-Zoch-Party. Es wird gelacht, getanzt und gefeiert was das Zeug hält, denn – wie wir alle wissen: Am Aschermittwoch ist alles vorbei! Auch die kleinsten Taschen voller Kamelle - so erwarten auch die Fußgruppen des Hildener Karnevalszuges die Jecken der Stadt am Zugweg.