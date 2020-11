Blumen für die Damen und die Herren der hiesigen Seniorenwohnheime: Insgesamt 1650 rote Weihnachtssterne spendierte der Rotary-Club Hilden Haan für die Bewohner und Mitarbeitenden aus allen Pflege- und Arbeitsbereichen, um allen eine kleine Freude zum Advent zu bereiten.

Besonders in diesem Jahr will der Sozialfonds des Service-Clubs auch an alte Menschen denken, die nur eingeschränkt Besuch haben dürfen, vielleicht keine kleinen Geschenke bekommen oder ganz ohne Angehörige im Heim leben. „Gerade die Corona Zeit hat uns gezeigt, wie sorgsam wir mit unseren Mitmenschen umgehen sollten. Dies gilt insbesondere für die Generation, die wesentlich am Wiederaufbau nach der letzten großen Krise der Nachkriegsjahre mitgewirkt hat“, kommentiert Jürgen Schmidt, Vorstand der Rotary Stiftung Hilden-Haan, die die Geschenk-Aktion finanziert hat.

Beate Linz-Esser, Leiterin der Senioren-Dienste der Stadt Hilden, freute sich über die Geste: „Der Umgang mit der Pandemie hat die Bewohner und die Mitarbeitenden gleichermaßen vor große Herausforderungen gestellt. Umso größer war die Freude bei allen über die tolle Geste des Rotary-Clubs und die schönen Weihnachtssterne.“ Auch die vielen Mitarbeiter und Helfer, die in den vergangenen Monaten für alte und schwache Menschen gearbeitet haben, wurden mit einem roten Weihnachtsstern beschenkt.

Mit dem traditionellen Hildener Gärtnerei-Unternehmen Trimborn, fand sich ein Lieferant der das Seniorenzentrum an der Hummelsterstraße, das Seniorenzentrum Erikaweg und das Dorotheenheim mit den Pflanzen belieferte. In gleicher Form wurden das Friedensheim in Haan und das Haus Bavier in Erkrath bedacht.

Bislang sind über 60.000 Euro an Spenden in den Rotary Sozialfonds geflossen. Sie sind zu 100 Prozent Betroffenen der Corona Krise in Hilden, Haan und Erkrath zu Gute gekommen. Über die verschiedenen Aktionen erfahren Interessierte mehr unter www.rshh.org.