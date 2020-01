Pünktlich um 18.11 Uhr betreten am gestrigen Freitagabend, 3. Januar, Prinz Stefan I und Prinzessin Mareike I mit ihrem Gefolge "ihre" Prinzenburg, das Haus Tillmann.

"Wir sind stolz, dass wir die Sessionsprinzenburg sind", sagt der Chef des Hauses, Josip Krakic. Als Dank überreicht er dem Prinzenpaar einen Schlüssel: "Damit Sie jederzeit auf ihre Burg kommen können, um sich ein wenig zu erholen", fährt er fort.

Als Dank für seine Bemühungen erhält er natürlich den Prinzenorden. "Wir wissen die Gastfreundschaft des Hauses Tillmann zu schätzen", erwidert Prinz Stefan I. Dann enthüllt seine Prinzessin das Foto, das direkt am Eingang in den kommenden Wochen die Gäste des Restaurants begrüßen wird.

"Wir haben eine Prinzenburg gesucht, in der wir uns auch mit den Kindern zwischen den Auftritten einmal kurz zurückziehen können", begründet der Prinz die Wahl. Er geht "von einer sehr guten Zusammenarbeit zwischen dem Team und den großen und kleinen Prinzenpaare aus", betont Prinz Stefan I.

Er erklärt, dass diese der erste öffentliche Auftritt in diesem Jahr sei. "Wir freuen uns auf die kommenden Wochen" und zitiert den Kabarettisten Jürgen Becker: "Weihnachten ist schön, aber in der Session stört es!"

Dann erinnern Prinzessin Mareike I und Prinz Stefan I noch einmal ganz dezent an den Mottoschal, der für den guten Zweck erworben werden kann. Die Reinerlöse stellt das Paar der Hospizbewegung Hilden zur Verfügung.