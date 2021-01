Die Nachbarschaftshilfe bietet für Notfälle einen Fahrdienst zum Impfzentrum an: Es ist ein besonderer Service für Bedürftige oder Personen ohne Angehörige, um problemlos das Impfzentrum erreichen können.



Wer also einen Impftermin erhalten hat, aber in seinem familiären oder nachbarschaftlichen Umfeld keinerlei Transportmöglichkeiten findet und daher nicht weiß, wie er zum Impfzentrum nach Erkrath kommt, kann sich an die Nachbarschaftshilfe in Hilden wenden.

Unter der Mobilnummer 0172-2014647 oder der Telefonnummer (02103) 44 363 gibt es die Möglichkeit, Termine zu vereinbaren. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter bieten sich an, Fahrten zum Impfzentrum und zurück zu übernehmen.