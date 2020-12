Der „Offener Kleiderschrank“ des Kinderschutzbundes ist noch bis zum Donnerstag, 17. Dezember, geöffnet.

"Wer noch warme Kinderbekleidung benötigt, hat in der kommenden Woche die Möglichkeit, sich mit sehr kostengünstiger und gut erhaltener Kinderbekleidung einzudecken", lädt Christa Cholewinski (Foto), Geschäftsführerin vom Kinderschutzbund, ein. Für die Feiertage findet sich in den gut sortierten Räumen auch schicke und festliche Bekleidung bis Größe 164. Ein Blick in die Spielzeugecke lohnt sich auch, sie ist gut gefüllt mit Büchern, Spielen, CD's, DVD's und vielem mehr.

Weitere Infos gibt es unter der Telefonnummer (02103) 54853 oder per E-Mail an dksb.hilden@web.de. Foto: WA-Archiv