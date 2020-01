Für das Sonntags-Café an jedem 3. Sonntag-Nachmittag im Monat im Hildener Osten sucht die Arbeiterwohlfahrt (AWO) engagierte Menschen.



Wer für Senioren ehrenamtlich einen geselligen Nachmittag in ihrem Stadtteil mitgestalten möchte, ist willkommen, teilt die AWO mit. Das Ost-Café findet im monatlichen Wechsel im Robert-Gies-Haus am Clarenbachweg 7-9 und in der Villa Kalstert am Clarenbachweg 2 statt.

Bei Kaffee und Kuchen können die Gäste dort nachbarschaftliche Kontakte knüpfen und sich von einem kleinen Kulturprogramm unterhalten lassen. Interessenten werden gebeten, sich bei Heike Cremerius unter der Rufnummer (02103) 8107 oder im Robert-Gies-Haus zu melden.