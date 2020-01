Zur Herrensitzung laden die Karnevalsgesellschaften Narrenakademie und Musketiere am Sonntag, 2. Februar, in die Hildener Stadthalle ein. Unter den Klängen des Trompetercorps "Die Weisweiler" marschieren die beiden Gesellschaften ein. Danach erfreut die Hildener Prinzengarde die Besucher unter anderem mit ihrem neuen Tanz. Zusätzlich sorgen Wolfgang Trepper (Duisburg/Hamburg), die Kölner "Räuber", "Miljö" und das Tanzkorps "Grün-Weiss vom Zippchen", Lieselotte Lotterlappen aus Limburg an der Lahn, das Tanzkorps Altstädter Monheim, und die Drummerholics aus Elsdorf für gute Stimmung. Der Eintritt beträgt 30 Euro. Bei der KG "Die Musketiere" gibt es noch einige Restkarten, die am Mittwoch, 29. Januar, ab 18 Uhr in der Geschäftsstelle Heiligenstraße 40, zu ordern sind. Telefonisch können die Karten auch unter den Rufnummern (0173) 2685322 und (0176) 21405123 bestellt werden.