Die GGS Kalstert hat im November ihr traditionelles Martinssingen veranstaltet. Dabei ersangen die Kinder 6.185,83 Euro. Einen Teil des Geldes spendeten sie.



"Gemäß der Schulkonferenz wurde entschieden, dass jeweils 1.500 Euro der ersungenen Gelder an das Kinderheim und den Abenteuerspielplatz in Hilden gespendet werden." Das teilte Melanie Krogull, 1. Vorsitzende des Schulvereins, mit. Am Dienstag überreichten die Klassensprecher an der Schule symbolisch einen Scheck an die Vertreter der beiden Institutionen. Die Schüler der beiden Standorte Kalstert und Walder Straße wurden vor dem Martinssingen im November nach freiwilliger Teilnahme in insgesamt 38 Gruppen eingeteilt.

Anschließend sangen sie im gesamten Gebiet des Hildener Ostens. Am Ende des Abends kam die stattliche Summe von 6.185,83 Euro zusammen. 3.000 Euro sollten gespendet werden und der restliche Betrag bleibt in der Schule. Davon wird im Februar für das Zirkusprojekt, dass alle vier Jahre an der Schule stattfindet, eingesetzt. "Die Schülerinnen und Schüler waren in Begleitung vieler freiwilliger Eltern und haben eine tolle Leistung erbracht", meinte Krogull.