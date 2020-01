Außer Rand und Band waren die 1000 Besucherinnen während der Damensitzung der Kniebachschiffer am vergangenen Sonntag.



Unter dem Motto "Jeck om Deck" strömten über die Närrinnen in die Stadthalle am Fritz-Gressard-Platz 1. Nach der "Warmup-Party" ab 11.11 Uhr ging es ab 14 Uhr richtig ab. Ob Bürgergarde Blau Gold, Lieselotte Lotterlappen, Höhner, Achnes Kasulke, Ahoi Flotte und Prinzenpaar, Frau Kühne, Fiasko, Fauth Dance Gentlemen, Swinging Funfares und der Sitzungsband Snowbird: Sie alle begeisterten das Publikum. Und natürlich ließ es sich Hildens Prinzessin Mareike I. nicht nehmen, zusammen mit den Tänzern der Ahoi-Flotte eine flotte Sohle auf das Bühnenparkett zu legen.