Nachdem nun das letzte Helau verklungen und die Hoppedine bis zum 11. November zur Ruhe gebettet wurde, bedankt sich die Prinzengarde der Stadt Hilden bei allen Narren für eine schöne und erfolgreiche Session 2019/20.



"Ihr habt der Garde bei allen Auftritten zugejubelt und mit frenetischem Applaus belegt. Dies gibt uns den Mut auch in der nächsten Session 2020/21 wieder in Erscheinung zu treten. Ein besonderer Dank gilt allen Sponsoren und den Menschen, die uns im Hintergrund unterstützt haben. Ein ganz besonderer Dank geht an unsere Trainerin Klaudia Schaetzler", teilt Dieter Dresbach,

Pressewart der Prinzengarde, mit. "Die Garde hofft Euch alle am 11.11.2020, wenn die Hoppedine dann wieder erwacht, begrüßen zu können."

Mitmachen bei der Prinzengarde

Wer den Wunsch habe, die Prinzengarde näher kennen zu lernen, ist bei den regelmäßigen Treffen gern gesehen. Die Garde trifft sich an jedem 2. Freitag im Monat in der Gaststätte Sportstudio, Mühlenstraße 23, ab 19.30 Uhr in 40721 Hilden. Dresbach weist darauf hin, dass "Mann" kein besonders begnadeter Tänzer sein muss, um mitzumachen." Interessierte sollten einfach mal vorbeikommen.