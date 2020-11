Liebe Karnevalisten, Bürger, Sponsoren und Kinder,



lange haben wir gewartet und alle Optionen hin und her überlegt. Doch nun steht fest: Der Hoppeditz und unser karnevalistisches Treiben bleibt unter Quarantäne. Der Bazillus Karnevalensis steckt seit Jahrzehnten in unserer Gesellschaft und sorgt für Freude, Spaß, Unterhaltung und vieles mehr. Jedoch müssen wir nun von einer Begegnung mit dem SARS-CoV-2 Virus Abstand nehmen, damit Karnevalensis wieder schnell zur bekannten Verbreitungsform zurückfindet. Auch wir sehen uns als Teil der Gemeinschaft, die jetzt Alle zusammenhalten müssen, um schützend mit Abstand und Rücksicht zu agieren.

Die Durchführung von karnevalistischen Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern ist unter den Umständen der Corona-Pandemie nicht umsetzbar. Somit haben alle Hildener Karnevalsgesellschaften ihre Veranstaltungen für die Session 2020/2021 auf Eis gelegt. In diesem Zusammenhang bedanken wir uns auch bei allen Künstlern und Veranstaltern, die ebenso eine schwere Zeit durchleben, für die unkomplizierte Zusammenarbeit und Kooperation. Dies hilft und gibt Aussicht, dass alle Vereine auch zur nächsten Session in Hilden mit an Bord sind und ihre Aktivitäten wieder voll aufnehmen können und wir unter Anderem unsere närrischen Jubiläen feiern können.

Nicht nur mit den Vereinen, sondern auch mit unserem designierten Prinzenpaar haben wir in der vergangenen Woche das Gespräch geführt und eine gemeinsame Entscheidung getroffen. Das Prinzenpaar steht auch für die Session 2021/2022 parat, die wir hoffentlich wieder feiern können.

In diesem Jahr konnten die Vereine keine Sommerfeste durchführen und am Itterfest beziehungsweise Weihnachtsmarkt teilnehmen; diese bilden oftmals den Grundstein zur Finanzierung und Durchführung der Aktivitäten in der Session. Teilweise laufende Kosten und fehlende Einnahmen belasten unsere Vereine weiterhin. Um hier den zukünftigen Bestand nicht weiter zu gefährden, ist die Durchführung solcher Veranstaltungen im nächsten Jahr umso wichtiger, wie auch weitere finanzielle Unterstützung.

Allen Sponsoren und Partnern des Hildener Brauchtums wünschen wir, dass sie die Pandemie möglichst unbeschadet überstehen und uns bei einem Restart in eine Session wieder helfen und unterstützen können.

Im Namen aller Karnevalsgesellschaften möchten wir den Mitgliedern unserer Vereine, den Karnevalisten, den Bürgerinnen und Bürgern und unserem Nachwuchs viel Kraft, Gesundheit, Zusammenhalt und Durchhaltevermögen mit auf die nächsten Wochen und Monate geben.

Bleiben Sie über Telefon, E-Mail, Messenger, Video in Kontakt mit ihren Familien und Freunden und bleiben Sie gesund.

Mit karnevalistischen

Grüßen

Der Vorstand des

Carnevals-Comitee-Hilden