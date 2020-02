Sie sind ein eingespieltes Team im Karneval und verstehen sich auch privat gut: Kinderprinz Jan Luca, Kinderprinzessin Dominique, Hofdame Marie Luisa und Jannik Titus Lange.

"Nein, der Karneval hat sich noch nicht auf die Noten in der Schule ausgewirkt", erzählt Hofdame Marie, die die sechste Klasse am Boni (Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium) besucht. Sie ist mit ihrem Notendurchschnitt von 2,0, zufrieden. Den hat auch Jannik, ebenfalls Sechstklässler am Boni. "Der Prinz muss sich keine Sorgen machen", meint Jan Luca, 8. Klasse (Boni), diplomatisch und schweigt sich über seinen Durchschnitt aus. Die drei kennen sich schon lange, fahren auch mindestens einmal im Jahr zusammen in den Urlaub. "Nein, der Karneval hat auch bei mir keine Auswirkungen auf die Schule", sagt Prinzessin Dominique. Die Fünftklässlerin vom Helmholtz-Gymnasium liegt mit einem Notendurchschnitt von 1,4 weit vorn. Sie tanzt zusammen mit ihrer Hofdame bei den CCH-Flöhen. Treten die auf, gibt es für die Mädchen kein Halten und sie ordnen sich in die Formation ein.

"Dominique hat es mit ihrem Ornat etwas einfacher", berichtet Marie. "Sie hat zwei Reifröcke und kann den ersten Reif dann hochheben, um nicht über das Ornat zu stolpern. Bei mir ist das etwas schwieriger", fährt sie fort. "Bei vielen Figuren müssen wir aufpassen, weil wir mit unseren Händen ja das Ornat hochhalten. Daran mussten wir uns erst einmal gewöhnen. Aber jetzt geht es schon ganz gut", ergänzt Dominique.

Karneval bei Mitschülern kein Thema

"Nein, Karneval ist bei unseren Mitschülern selten ein Thema", berichten die vier Kids - außer bei Marie, die einmal von einem Jungen auf ihr Konterfei auf einer Postkarte angesprochen wurde. "Nur wenn wir mal wieder in der Zeitung waren, nehmen die anderen das wahr. " Dann heißt es :"Du bist in der Zeitung", sagt Dominique. "Alle wissen ja, dass wir im Karneval aktiv", erklärt Jan Luca. Die meisten Reaktionen seien positiv: "Meine Lateinlehrerin findet es toll, dass ich Kinderprinz bin", fährt er fort.

Seit Januar sind die Kids nahezu jedes Wochenende und oft auch an den Wochentagen unterwegs. "Geburtsfeiern bei Freunden fallen jetzt meistens aus", erzählen die Kinder. Auch fast alle Sporttermine nehmen sie seit Januar nicht mehr wahr. "Nein, das Tanzen ist nicht wirklich unser Ding", sind sich die beiden Herren des Teams einig, "aber daran haben wir uns inzwischen gewöhnt."

Auch das Anziehen der Ornate geht bei allen vier fix: Keine zehn Minuten benötigen sie dafür. "Allerdings kommt bei uns dann noch die Frisur dazu - das kann schon mal länger dauern", merken Prinzessin und Hofdame an. Am schnellsten sei die Variante mit den Zöpfen. Die sind schnell gemacht - binnen weniger Minuten.

Seniorenheime besuchen sie gern

Bei den Auftritten stehen die Besuche in Seniorenheimen hoch im Kurs der Kids: "Dort freuen sich die Besucher immer am meisten", sind sich die Kids und ihr "Floh" Patricia einig. Die sechsjährige kleine Schwester der Kinderprinzessin ist ebenfalls fast immer mit dabei - wer sollte Babysitten, wenn Eltern, Oma und große Schwester im Karneval unterwegs sind - und schließlich tanzt sie ja auch bei den Flöhen mit.

Nur bei den Vormittagsterminen fehlt Patricia aber. "Bislang gab es drei Mal eine Befreiung vom Unterricht und eine steht noch an: Der Besuch im Landtag beim Kinderprinzentreffen des Ministerpräsidenten." Der werde gut, meint Jannik, der Mann sei nett. Jan Luca hatte zu seiner Zeit als Adjutant die etwas "kühlere Vorgängerin" kennengelernt. Ein wenig gespannt sind sie schon auf die vielen anderen Kinderprinzenpaare. "Einige haben wir schon getroffen. Aber mit den wenigsten haben wir intensiver gesprochen - außer mit den Langenfeldern."

"Haben mit die schönsten Ornate"

"Im Vergleich zu allen anderen haben wir mit die schönsten Ornate", meint Jan Luca und erhält die Zustimmung von den anderen. Aber vermutlich liege das an der Farbe, denn das dunkle Lila wirke elegant. Eines aber haben alle Tollitäten gemeinsam: Sie tragen eine schwere Last: Rund 1,3 Kilogramm hängen bei den Hildenern in Form von Orden bei jedem Auftritt um den Hals und die Session ist noch nicht am Ende.