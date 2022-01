„Jedem Menschen Zugang zu guter Bildung ermöglichen“, das ist das Credo des gemeinnützigen Vereins Du-Ich-Wir. Dafür bringt der Verein bereits seit 2015 im Kreis Mettmann ehrenamtliche MentorInnen und passende Schülerinnen und Schüler zusammen, stellt Räume und Unterrichtsmaterialien zur Verfügung und betreut die Kleingruppen intensiv. Ziel ist es, Lernlücken zu schließen und Spaß am Lernen zu vermitteln. Seit kurzem ist der Verein dank einer Finanzierung der „Stiftung – Dein Zuhause hilft“, einer Initiative der LEG-Immobilien-Gruppe, auch in Hilden aktiv!

„Viele Kinder benötigen nach eineinhalb Jahren Pandemie schnellstmöglich kontinuierliche und individuelle Unterstützung. Diese wollen wir nun auch Hildener Kindern anbieten“, meint Josef Pinter, Leiter des Vereins in Hilden. Mit seinen Aktivitäten in Hilden hat der Verein bereits begonnen: Aktuell werden jeden Montag von 15 bis 18 Uhr in den Räumlichkeiten des Robert-Gies-Hauses der Arbeiterwohlfahrt (AWO) eine Hand voll Kinder in einer allgemeinen Hausaufgabenbetreuung unterstützt. Aktuell treffen sich die ersten individuellen Kleingruppen regelmäßig, um gemeinsam zu lernen.

Um weitere Kinder und das Projekt zu unterstützen, werden ehrenamtliche MentorInnen jeden Alters sowie SpenderInnen und SponsorInnen gesucht. „Nur mit vereinten Kräften können wir die schulischen Lücken schließen, die die Pandemie gerissen hat!“, so Pinter. „Unsere MentorInnen sind dabei das wichtigste für uns.“ Ihre Aufgabe ist die individuelle Unterstützung der Schülerinnen und Schülern. Die MentorInnen entscheiden, wie häufig sie sich einbringen und wann sie sich mit den Kindern treffen. Inhalte können die deutsche Sprache, aber auch andere Schulfächer sein, Räume und Unterrichtsmaterialien werden vom Verein zur Verfügung gestellt.

So können Sie sich einbringen und helfen:

GESUCHT Ehrenamtliche MentorInnen, die helfen, Lerndefizite Hildener Schülerinnen und Schüler zu reduzieren, sowie

SpenderInnen und SponsorInnen, um die Arbeit des Vereins weiter zu unterstützen.

Kontakt: Josef Pinter, Telefon: 01575 2854501, E-Mail: josef.pinter@du-ich-wir.org. SPENDENKONTO Du-Ich-Wir e. V.: IBAN DE45 8306 5408 0004 8906 55