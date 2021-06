Am Samstag, 5. Juni, ist der Kleiderschrank des Kinderschutzbundes in Hilden an der Schulstraße 44 von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Da die Familien so lange nicht stöbern konnten, möchte das Team des Kinderschutzbundes mit dieser Sonderöffnung die Familien unterstützen.

Ebenso hat der Kleiderschrank ab sofort wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet: Dienstag und Donnerstag von 9.30 bis 11 Uhr und Dienstagnachmittag von 15.30 bis 17 Uhr. Ein Test ist nicht mehr erforderlich!

Da aber nur eine begrenzte Anzahl an Besuchern eingelassen werden kann, bittet das Team um eine Terminabsprache. Damit wird für einen reibungslosen Ablauf ohne Wartezeiten gesorgt.

Termine unter können unter der Telefonnummer (02103) 54853 oder gerne auch per E-Mai an dksb.hilden@web.de vereinbart werden.