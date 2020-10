Die Stadt Hilden heißt frisch gebackene Eltern und ihre Neugeborenen sowie Neubürger mit Kindern unter einem Jahr mit einem persönlichen „Babybegrüßungs-Besuch“ willkommen. Renate Aßhauer (r.) - auf dem Foto mit Rita Matthewes vom Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) - und der Kreativkreis des Wohnstifts Haus Horst haben Anfang Oktober - passend zur kalten Jahreszeit - für diesen Zweck einen ganzen Korb voll Stricksachen gespendet.



18 Seniorinnen nehmen an dem Kreativkreis teil, stricken, nähen, kochen Marmelade ein und backen Plätzchen. Im Vordergrund steht stets der Wunsch, gemeinsam etwas Gutes für die Gesellschaft zu tun. Wer Renate Aßhauer und dem Kreativkreis bei ihrem Engagement helfen möchte, kann gut erhaltene Wolle, Stoffe, Knöpfe, Nähgarn, Stricknadeln oder Klebstoff spenden. Die Sozialpädagogin Rita Matthewes ist Ansprechpartner unter der Nummer (02103) 915-0 oder per E-Mail an wohnstift@haus-horst.de.