Vier Frauen, eine Vielzahl von Paketen und gegenüber der SKFM-Geschäftsstelle die Fahne des Weltfrauentages vor dem Mettmanner Rathaus – interessiert blieb ein Passant einen Moment lang stehen und beobachtete die Übergabe eines gut gefüllten Kartons: „Sind Sie vom Frauentag?“ Bereits seit 1911 gibt es den Weltfrauentag, an dem sich Menschen weltweit für Frauenrechte, die Gleichstellung der Geschlechter und gegen Gewalt an Frauen stark machen.

Auch in diesem Jahr fanden rund um den 8. März verschiedene Aktionen statt, die den Blick auf bestehende Diskriminierung und Ungleichheiten lenken. Neben zahlreichen Veranstaltungen, die Pandemie-bedingt ins Netz verlagert wurden, hatten Frauenrechtler in vielen Ländern auch zu Protestkundgebungen aufgerufen. „Wir haben uns bewusst diesen Tag ausgesucht, um unsere Solidarität mit gewaltbetroffenen Frauen erneut zum Ausdruck zu bringen,“ erklärten Präsidentin Andrea Neumann und Vizepräsidentin Annegret Wahlers, die stellvertretend für die vielen engagierten Frauen des Inner Wheel Club (IWC) Hilden-Haan-Neandertal die großzügigen Spenden überreichten. SKFM-Vorstandsvorsitzende Lilo Löffler weiß um die Bedeutung dieses regelmäßigen Engagements für das Frauen- und Kinderschutzhaus in SKFM-Trägerschaft für den Kreis Mettmann und dankte den Spenderinnen ganz herzlich: „Seit vielen Jahren leisten sie wertvolle und ganz konkrete Unterstützung und Hilfe. Neben den materiellen Zuwendungen ist es aber vor allem auch die ermutigende und stärkende Botschaft an Frauen, die Gewalt und Traumata erlebt haben – Ihr seid nicht allein!“

„Wenn sie im Frauenhaus ankommen, haben die Frauen häufig nicht mehr dabei als die Kleidung, die sie tragen,“ berichtete SKFM-Bereichsleiterin Eva-Maria Düring. „An nützliche und pragmatische Dinge, die für einen Neuanfang nach dem Frauenhausaufenthalt notwendig und hilfreich sind, ist in dieser Ausnahmesituation gar nicht zu denken.“ Und genau an dieser Stelle setzt die Hilfe des Inner Wheel Club Hilden-Haan-Neandertal an. So freuten sich Lilo Löffler und Eva-Maria Düring über die verschiedenen Pakete mit Wasserkochern, Toastern und Kaffeemaschinen, die vielen Frauen und ihren Kindern den Start in ein gewaltfreies Leben in einer neuen Wohnumgebung ganz praktisch erleichtern werden.