Noch bis zum 24. Dezember verkauft Gerda Grenda Weihnachtsbäume aus dem Sauerland und spendet den Erlös an die SOS-Kinderdörfer. Ob frisch geschlagene Nordmanntanne, Nobilis und Edeltannen von ein bis sechs Metern Größe - jeder findet hier einen Baum, der zu ihm passt. Unterstützt wird die 86-Jährige auch von Herbert Wünsche.

Direkt neben dem Bonhoeffer-Gymnasium, an der Gerresheimer Straße 58 in Hilden, verkauft Gerda Grenda täglich zwischen 10 und 18 ihre Bäume. Das hat hier Tradition: Bereits seit 29 Jahren sorgt sie mit ihrem unermüdlichen Einsatz und dem Erlös vom Weihnachtsbaumverkauf dafür, das Kinderträume in Erfüllung gehen. Bislang spendete sie rund 58.857,63 Euro an die SOS-Kinderdörfer.

Archiv-Foto: de Clerque