Wer pflegebedürftig wird, kann Leistungen aus der Pflegeversicherung beantragen. Ob und welche Leistungen man aus der Pflegeversicherung erhält, entscheidet sich bei einem Begutachtungsbesuch des Medizinischer Dienst der Krankenversicherung (MDK) bei den Betroffenen zu Hause. Dieser Besuch führt bei vielen Antragstellern zu Unsicherheiten und Aufregungen.

"Hier stehen die Pflege-Scouts an Ihrer Seite und unterstützen Sie bei der Vorbereitung auf diesen wichtigen Besuch. Ehrenamtlich und kostenlos!", erklärt der Vorsitzende, Erich Knebel.

Ein Pflege-Scout trifft sich vor dem angekündigten MDK-Besuch mit dem Antragsteller zu einem persönlichen Gespräch. Bei dieser Gelegenheit wird dann der anstehende Besuch des MDK-Gutachters ausführlich besprochen und vorbereitet. Bedingt durch die Corona-Virus-Krise besteht derzeit eine Kontakt-Sperre. Der MDK hat sein Begutachtungsverfahren auf diese neue Situation ausgerichtet: Die Gutachter kommen nicht mehr persönlich in die Wohnung des Antragstellers. Die Gutachter beurteilen die mögliche Pflegebedürftigkeit eines Antragstellers stattdessen in einem telefonischen Gespräch nur noch auf der Grundlage des schriftlichen Antrags und vorhandener Unterlagen.

Umfangreicher Auskunftsbogen

Hierzu hat der MDK einen umfangreichen Auskunftsbogen entwickelt, der den Antragstellern vorher zugesandt wird und ausgefüllt werden muss. Nicht immer verstehen die Antragsteller den Sinn oder die Bedeutung einzelner Fragen. Die Angaben, die dort gemacht werden, sollten außerdem umfassend und aussagekräftig sein! Sie sind von großer Bedeutung für die Entscheidung über eine Anerkennung und den Grad der Pflege-Bedürftigkeit. Auch hier bieten die Pflege-Scouts ihre Unterstützung beim Ausfüllen an – ebenfalls telefonisch. Sie sind jedem Antragsteller aus dem Kreis Mettmann – aber natürlich auch den Angehörigen – behilflich, sich auf dieses wichtige Telefongespräch vorzubereiten. Die Angehörigen können und sollen nach Möglichkeit einbezogen werden. Der Auskunftsbogen des MDK kann auch online ausgefüllt werden.

Der Kontakt zu den Pflege-Scouts wird am einfachsten telefonisch unter der Mobilnummer 0176/76735316. oder per E-Mail an info@pflege-scouts.me hergestellt.

Auf der Website der Pflege-Scouts www.pflege-scouts.me gibt es außerdem viele verständliche Informationen und praktische Hilfen rund um die MDK-Begutachtung, zum Beispiel eine Checkliste für notwendige Unterlagen.