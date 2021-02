Abschlussprüfung unter Coronabedingungen, diese besondere Herausforderung haben alle acht Azubis des Jahrgangs 2018 mit Bravour gemeistert. „Mitglieder der Volksbank-Familie waren Sie ja schon, jetzt freuen wir uns, dass Sie bei uns bleiben und einen neuen Lebensabschnitt hier im Haus beginnt“, sagten die Vorstände Andreas Otto und Lutz Uwe Magney und gratulierten ihren jungen Kollegen.

Ohne Sekt und Saft

Die kleine Gratulationsrunde fand mit viel Abstand im Casino der Bank statt, Blumen, Zeugnisse und ein kleines Präsent fanden die Ex-Azubis auf ihren Tischen, das gemeinsame Anstoßen musste ausfallen. „Sie haben alle Voraussetzungen, aus Ihrem Berufsleben etwas Erfolgreiches zu machen“, gab Vorstandsvorsitzender Andreas Otto den jungen Frauen und Männern mit auf den Weg. Für fünf von ihnen beginnt der Arbeitsalltag auf festen Stellen in den Filialen Solingen-Mitte, Ohligs und Wuppertal-Cronenberg sowie im Volksbank-Dialog-Team. Die anderen werden in den kommenden Monaten entscheiden, wie ihr Karriereweg weitergehen soll und bis dahin die Kollegen in den Geschäftsstellen unterstützen. Ausbildungsleiterin Ramona Fresen gratulierte ihren Schützlingen zu einer besonderen Leistung: „Sie hatten es schwerer, als die Azubis vor Ihnen.“

Freie Ausbildungsplätze

Im nächsten Ausbildungsjahrgang der Volksbank im Bergischen Land, der im August startet, sind noch Plätze frei. Interessenten melden sich unter Tel. 02191/699-1602 oder per E-Mail an ramona.fresen@voba-ibl.de.