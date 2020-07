Das Startercenter NRW beim Kreis Mettmann macht auf ein Förderprogramm des NRW-Wirtschaftsministeriums aufmerksam.

Kleinere Einzelhandelsunternehmen (bis 49 Beschäftigte, nicht mehr als 10 Millionen Euro Jahresumsatz) können für Digitalisierungsprojekte mit einem Kostenumfang von bis zu 13.000 Euro eine 90-prozentige Förderung (bis zu 12.000 Euro) erhalten. Anträge können bis zum 31. August 2020 eingereicht werden.

Denkanstöße geben

Zur Unterstützung bei der Erarbeitung von Maßnahmen sollten sich Einzelhändler an die Digitalcoaches des Handelsverbandes NordrheinWestfalen (HV NRW) wenden. Sie geben Denkanstöße und helfen den Händlern bei der Antragstellung.

Dr. Peter Achten, Hauptgeschäftsführer des HV NRW, sieht in dem neuen Förderprogramm eine wichtige Chance: „Die Corona-Krise hat den Handel schwer getroffen. Geschäfte, die bereits zuvor digital gut erreichbar waren, konnten die Umsatzeinbußen etwas abmildern. Um jetzt möglichst schnell wieder Kunden gewinnen zu können und sich für die Zukunft aufzustellen, müssen Händler auch die digitale Präsenz, Online-Verkaufsmöglichkeiten und digitale Prozessunterstützung weiterentwickeln." Ressourcen hierfür könnten jedoch in der noch langen nicht überstandenen Corona-Zeit schwerer denn je freigemacht werden, so der Hauptgeschäftsführer. "Daher kommt das aktuelle Förderangebot gerade zur rechten Zeit. Die Unterstützung bei konkreten Digitalvorhaben mit schlankem Antrags- und zügigem Bewilligungsverfahren haben die Händler nötiger denn je", betont Dr. Achten.

Zudem könnten die Digitalcoaches nun bereits auf über sechs Monate Erfahrung in der Vorbereitung von Digitalprojekten gerade in kleinen und mittelgroßen Geschäften zurückgreifen.

Breites Angebot

"Die Coaches haben bereits ein breites Angebot an Hilfestellung erarbeitet. Sie geben Impulse, Orientierung und konkrete Tipps, also: Sprechen Sie uns an“, fordert Dr. Achten Unternehmen auf.

Alle weiteren Informationen sind online auf der Internetseite des NRW-Wirtschaftsministeriums unter www.digihandel.nrw oder www.digitalcoachnrw.de zu finden.