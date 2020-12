Der Verwaltungsrat der Sparkasse HRV steht unter neuer Führung: Am 23. November wählte die Zweckverbandsversammlung des Instituts die Hildener CDU Landtagsabgeordnete Claudia Schlottmann zur neuen Vorsitzenden des Gremiums.

Die CDU-Politikerin, die seit 2017 ihre Partei im-Landtag von Nordrhein-Westfalen vertritt, ist die erste Frau in dieser Position. Schlottmann verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Verwaltungsratsarbeit: Bereits seit 2004 gehört sie diesem Gremium der Sparkasse HRV an, seit 2014 ist sie dessen 1. Stellvertretende Vorsitzende. Darüber hinaus ist, beziehungsweise war sie, Mitglied im Haupt-, Kredit- und Risiko- und Bilanzprüfungsausschuss sowie im Zweckverband der Sparkasse. Für ihr langjähriges Engagement für die Sparkasse wurde Schlottmann in diesem Jahr mit der Dr.-Johann-Christian-Eberle-Medaille ausgezeichnet – der höchsten Ehrung, die die Sparkassenorganisation zu vergeben hat. Claudia Schlottmann freut sich darauf, „ihre“ Sparkasse auch weiterhin auf ihrem Weg begleiten zu können. Am 10. Dezember begann mit der konstituierenden Sitzung des neuen Verwaltungsrates ihre offizielle, fünf Jahre dauernde Amtszeit.