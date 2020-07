"Der Bau der neuen Produktionsstätte in Hilden geht gut voran", teilt Andrea Lenssen von der Unternehmenskommunikation von 247TailorSteel B.V. mit.

"Das Gebäude steht und der Betonboden in den Hallen ist gegossen. Die Anlage des Außengeländes und die Innenwände der Gebäude sind fast fertig. Momentan wird an den Installationsarbeiten und der Fassadenveredelung der Geschäftsstelle gearbeitet", erklärt Lennsen.

‚Dank der neuen Produktionsstätte wird unsere wachsende Zahl deutscher Kunden bald von noch besserem Service und schnellerer Lieferung profitieren‘, sagt Florian Matt, Sales Director von 247TailorSteel.

Wegen der Digitalisierung können die Kunden des Unternehmens über das Online-Portal Sophia® ihre Bestellung jeden Tag rund um die Uhr bestellen. Matt kündigt an, dass die Produktionsstätte voraussichtlich im dritten Quartal voll einsatzbereit sein werde. "Durch die Errichtung der neuen Fabrik werden im ersten Schritt 45 neue Arbeitsplätze geschaffen, mittelfristig werden rund 130 Beschäftigte erwartet", so Matt.

Weitere Infos sind unter www.247TailorSteel.comzu sehen.