Erneut "Kapitänswechsel" in der Leitung des Städtischen Klinikums Solingen. Ab 1. August 2020, übernimmt Dr. Martin Eversmeyer die kaufmännische Geschäftsführung der Klinik, zusammen mit Prof. Dr. Thomas Standl, der weiterhin als medizinischer Geschäftsführer tätig bleibt.

Seit Mai 2019, hatte Unternehmensberater Matthias Dargel als Übergangsregelung, die Funktion des Geschäftsführers im Solinger Klinikum. In dieser Zeit wurden umfangreiche Veränderungen beschlossen und auch umgesetzt. Dazu gehört die Auslagerung der Pathologie, die jetzt beim Fachdienstleister 'amedes GmbH' verankert ist. In noch laufenden Ausschreibungsverfahren geht es um die Neuaufstellung der Bereiche Zentrallabor, Radiologie und Wäscherei.

Außerdem wurde der Verwaltungsbereich des Klinikums neu organisiert, teiweise personell neu besetzt und verbesserte Planungs- und Steuerungsinstrumente eingeführt.

Parallel dazu hat Dargel auch intensiv an einem sogenannten Masterplan gearbeitet, hierbei geht es perspektivische strategische Neuausrichtung und bauliche Erweiterung des Solinger Klinikums bis 2025 und darüber hinaus.

,,Ich wünsche den Mitarbeitenden und Verantwortlichen des Städtischen Klinikums auf den weiteren Weg viel Erfolg und vor allem Mut, die notwendigen weiteren Schritte mit Konsequenz anzugehen", mit diesen Worten verabschiedet sich Dargel von seiner verantwortungsvollen Aufgabe.

Leitungswechsel

Dr. Martin Eversmeyer und Matthias Dargel arbeiten angesichts der vielfältigen Herausforderungen im Städtischen Klinikum Solingen schon seit dem 1. Juni zusammen.

Mit einem fünfjahres-Vertrag übernimmt Dr. Martin Eversmeyer (59) am 1. August die kaufmännische Geschäftsführung und den Vorsitz in der Geschäftsführung des größten Solinger Krankenhauses.

Nach dem Abitur und Zivildienst studierte Dr. Eversmeyer Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen in Osnabrück und Kalifornien. Anschließend promovierte er im Bereich Medizin-Wissenschaften.

Dr. Eversmeyer hat seit 2003 als Vorstandssprecher 14 Jahre erfolgreich das Klinikum Herford geleitet und seit 2017 wechselte er als Sprecher der Geschäftsführung an das Klinikum Osnabrück.

Beide Vorgänger-Krankenhäuser sind strukturell mit dem Städtischen Klinikum Solingen vergleichbar und auch die Aufgabenstellung ist für ihn nicht neu.

Dr. Martin Eversmeyer freut sich auf ein Haus 'mit viel Leistungspotenzial' und sagt zum Auftakt: Ich möchte hier die Zukunft gestalten."