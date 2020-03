Die IHK Düsseldorf bietet am morgigen Mittwoch, 25. März, von 9 bis 10.30 Uhr ein Webinar zu den Auswirkungen der Corona-Krise im internationalen Geschäft an.



Der Delegierte der deutschen Wirtschaft in Peking, Jens Hildebrandt, der Geschäftsführer der Deutsch-Italienischen Auslandshandelskammer, Jörg Buck, sowie der Geschäftsführer der Deutsch-Französischen Auslandshandelskammer, Patrick Brandmaier, werden über die aktuelle Situation zu ihren Ländern informieren.

Zusätzlich werden Experten der IHK Düsseldorf ein Update zu den Themen Internationale Verträge und "Höhere Gewalt", Mitarbeiterentsendungen ins Ausland und nach Deutschland sowie Warenverkehr und Zollabwicklung geben.

Interessenten können sich unter www.duesseldorf.ihk.de, Webcode 119135243 (https://www.duesseldorf.ihk.de/system/vst/2601776?id=346208&terminId=580550) zu dem kostenlosen Webinar anmelden.

Stets aktuelle Informationen rund um das Thema Coronavirus bietet die IHK unter www.duesseldorf.ihk.de, Webcode 4713402.