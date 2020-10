Am vergangenen Freitag wurde in Hilden Europas größter Schnellladepark für Elektroautos am Nordpark 2-4 offiziell eröffnet. Zum Pre-Opening, einen Tag vorher, kam Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart an das Autobahnkreuz Hilden. Gemeinsam mit Michiel Langezaal (Fastned, CEO und Co-Founder), Roland Schüren (GF Ladepark Kreuz-Hilden GmbH & Co. KG), Dr. Claus Pommer (des. Bürgermeister Hilden) und Julius Hoffstaetter (Tesla, Regional Manager DACH) durchschnitt der NRW-Wirtschaftsminister das Eröffnungsband. Neben Normal-Ladesäulen finden Elektroautofahrer hier auch zwei sehr leistungsfähige Schnelllade-Netzwerke, die europaweit ihre Dienste anbieten: Tesla und Fastned. Die Amerikaner und die Niederländer bauen jeweils ihre größten und zurzeit schnellsten Ladestationen in der Europäischen Union unter die Photovoltaikdächer von Seed & Greet, der zukünftigen Café-Bistro-Bäckerei im Gewerbegebiet Kreuz Hilden.