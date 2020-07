"Die Sparkasse HRV erlebte 2019 ein sehr erfolgreiches Jahr im Leasinggeschäft – sie gehört in diesem Bereich zu den Besten des Landes", teilt Kirsten Lassen von der Spakasse Hilden-Ratingen-Velbert (HRV) mit. Dafür sei das Kreditinstitut jetzt in seiner Vergleichsgruppe mit dem „Deutsche Leasing Award 2019“ in Silber ausgezeichnet worden.

Mit einem Neugeschäft im Gesamtvolumen von 13 Millionen Euro schlossen die Berater der Sparkasse in Hilden, Ratingen und Velbert das abgelaufene Geschäftsjahr ab. "Die Bandbreite der finanzierten Objekte ist groß: Sie reicht von der IT-Ausstattung über PKW und Nutzfahrzeuge bis zur raumfüllenden Maschine. Die Vertragsgestaltung richtet sich dabei ganz nach den Anforderungen der Kunden, die auf diese Weise passgenaue Lösungen für ihre Investitionsvorhaben bekommen."

Die Sparkasse biete dabei ihr Knowhow für Unternehmen aller Branchen und Projekte verschiedenster Größenordnungen an – von der Büroausstattung bis zur Millioneninvestition.

Dank an Mitarbeiter

Jörg Buschmann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse HRV, freut sich über die Auszeichnung und das große Engagement seiner Mitarbeiter: „Auch wenn die Sparkasse als Gesamthaus den Preis erhält, verdanken wir diesen Erfolg der hervorragenden Arbeit unserer Beraterinnen und Berater.“ Das sehr gute Ergebnis im Leasinggeschäft ist für Buschmann aber auch ein klarer Beweis für das Vertrauen der lokal ansässigen Unternehmen. „Sie setzen bei ihren Vorhaben auf die Zusammenarbeit mit unserer Sparkasse. Das ist eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit, die uns sehr freut und motiviert.“ Auch in diesem Jahr sei die Nachfrage nach einer Finanzierung durch Leasing unvermindert hoch - trotz der Corona-Pandemie.

