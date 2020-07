In Zeiten der Corona-Pandemie sehen sich alle Unternehmen mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Welche dies sein können und wie aus einer Krise gar eine Chance bzw.Neuausrichtung erwachsen kann, darüber spricht Alexandra Rath, Leiterin BVMW-Kreisverbände Düsseldorf & Kreis Mettmann beim ersten „BVMW Talk2ME“ am 7. Juli, um 15 Uhr.



Der 45-minütige Talk wird per Live-Stream aus dem temporären Studio der Firma Aventem GmbH übertragen.

Diskussion mit Hildenern

Es diskutieren Birgit Alkenings, Bürgermeisterin der Stadt Hilden, Ralf Brandenburg, Geschäftsführer der Hans Brandenburg GmbH, Holger Niewind, Geschäftsführer der Aventem GmbH, Hilden, und Markus Schaub-Manthei, Geschäftsführer der MIGUA Fugensysteme GmbH, Wülfrath. Anmeldungen zu dem Onlinestreaming sind über die Website: www.talk-2-me.de oder die BVMW-Website des Kreises Mettmann: www.mettmann.bvmw.de möglich. Nach der Anmeldung erhalten Interessierte die Zugangsdaten zugesandt.