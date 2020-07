Die Telekom stellt zurzeit alle Telefon-Anschlüsse auf Internetverbindungen (IP-Technologie) um.

Die Leitungen der Kreisverwaltung sollen am Dienstag, 28. Juli, umgestellt werden. Deshalb wird die Kreisverwaltung voraussichtlich bis in die Mittagszeit telefonisch und auch per Fax nicht zu erreichen sein.

Ersatzleitung für Bürgertelefon

Für das Bürgertelefon des Kreises zur Corona-Lage wird eine Ersatzleitung geschaltet: Zu erreichen ist das Bürgertelefon am Dienstag unter Nummer (02104) 13943535.