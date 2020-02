Am Dienstag, 11. Februar, 19 bis 20.30 Uhr, geht es im Weiterbildungszentrum "Altes Helmholtz", Gerresheimer Straße 20, in Kooperation mit der Evangelischen Erwachsenenbildung um das Thema "Wo wachsen und wie schrumpfen? Wirtschaften für ein gutes Leben".





Krisen miteinander verbunden

Unsere Gesellschaft ist mit zahlreichen Krisen konfrontiert - mit einer Wirtschafts- und Finanzkrise, aber auch mit einer Klima-, Energie- und Ressourcenkrise. Norbert Nicoll legt in seinem Vortrag dar, wie alle Krisen miteinander verbunden sind. Er stellt allgemeinverständlich Zusammenhänge her und verfolgt in seinem Vortrag drei Spuren: die des Wirtschaftswachstums, des Kapitalismus und der Energie. Und er zeigt: Unsere Gesellschaft muss sich verändern, wenn sie nachhaltig und zukunftsfähig werden möchte. Die so genannte Postwachstumsökonomie eröffnet hier eine Alternative, die sich "am guten Leben" orientiert.

Adieu Wachstum

Norbert Nicoll ist promovierter Politikwissenschaftler. Er lehrt an der BS Sankt Vith und an der Universität Duisburg-Essen. Als Sachbuchautor und Attac-Mitglied treibt ihn die Frage nach der Zukunftsfähigkeit westlicher Gesellschaften um. Zuletzt erschien von ihm das Sachbuch "Adieu, Wachstum! Das Ende einer Erfolgsgeschichte".

Die Gebühr beträgt 6 Euro und kann bar vor Ort bezahlt werden, eine Anmeldung wird dennoch unter (02103) 500530 oder www.vhs-hilden-haan.de empfohlen.