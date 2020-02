Ein schwerer Verkehrsunfall mit einem LKW-Transporter ereignete sich am Rosenmontag gegen 13 Uhr in Hengsen oberhalb des Standortübungsplatzes auf der Schwerter Straße, zwischen den Mündungen Brauck und Am Wasserturm. Der Transporter geriet, so einer erste Einschätzung der Polizei, in den Gegenverkehr , der Fahrer verlor offenbar die Kontrolle. Er schleuderte mit dem Lastwagen auf den Feldrand, wo das Fahrzeug auf die Seite kippte und liegen blieb. Bei der Fracht soll es sich um Versorgunsgmaterial für Krankenhäuser gehandelt haben. Die Feuerwehr vermutete eine Gefährdung durch geöffnete bzw. zerborstene Behälter und verschaffte sich mit Kontaminationsanzügen und Atemluftgerät Zugang zum Transportraum. Ob sich der Verdacht gefährlicher Fracht bestätigte war zu jetzigen Zeitpunkt (14 Uhr) offen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste medizinisch behandelt werden.

Im Einsatz waren rund 50 Einsatzkräfte mehrerer Löschzüge und Spezialfahrzeuge der Löschgruppen Holzwickede/Hengsen/Opherdicke sowie aus der Umgebung.

Die Schwerter Straße blieb zwischen Am Wasserturm bis zur Schulstraße in beide Richtungen komplett gesperrt. Der Verkehr wurde über die schmalen Landwirtschaftswege der Umgebung umgeleitet.