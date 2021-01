Aufgrund der Verlängerung des Lockdowns darf die Bibliothek nicht, wie ursprünglich geplant, am 12. Januar wieder öffnen. Stattdessen wird, wie bereits im letzten Jahr, ein Abholservice für Medien angeboten.



Dieser funktioniert ganz einfach: Über die Homepage der Gemeindebibliothek kann jeder nach gewünschten Titeln suchen. Die Wunschtitel werden dann – vorzugsweise per E-Mail – an die Bibliothek durchgegeben. Wer keine konkreten Titel nennen kann, darf sich auch ein „Überraschungspaket“ packen lassen.

Dazu müssen Wünsche zum Genre (z.B. Krimi) und/oder zur Altersstufe (z.B. Bilderbücher, Erstlesebücher für Zweitklässler) angegeben werden. Außer Büchern dürfen selbstverständlich auch alle übrigen Medien der Bibliothek entliehen werden. Die Mitarbeiterinnen der Bibliothek suchen dann die Medien heraus und legen sie zum Abholtermin bereit.

Die Nutzer werden gebeten, einen Wunschtermin anzugeben, an welchem sie die Medien abholen können. Die Mitarbeiterinnen versuchen, diese Wünsche zu berücksichtigen, und geben die Abholtermine per E-Mail bekannt. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und unnötige Begegnungen zu vermeiden, bittet die Bibliothek darum, die jeweiligen Zeiten auch einzuhalten sowie die aktuell gültigen Abstandsregeln zu beachten. Außerdem wird darum gebeten, eine Tasche oder Ähnliches zum Transport der Medien mitzubringen.

Wie bereits im vorigen Jahr wird dieser Service an zwei Tagen pro Woche angeboten, dienstags und

freitags in der Zeit zwischen 10 und 12 Uhr sowie 13 und 17 Uhr. Gleichzeitig können auch die bereits entliehenen Medien zurückgegeben werden. Auch Menschen, die lediglich entliehene Medien abgeben möchten, werden gebeten, Termine dafür zu vereinbaren.

Für Bibliotheksnutzer, die zurzeit nicht mobil sind bzw. die zu den angegebenen Zeiten die Bibliothek

nicht besuchen können, können in Absprache Sonderregelungen gefunden werden. Für alle bereits entliehenen Medien wird die Leihfrist noch einmal verlängert.

Zur Information:

Mediensuche im Bibliothekskatalog: http://bibliothek-holzwickede.de/Mediensuche/EinfacheSuche

Mögliche Abholtermine: Dienstag und Freitag zwischen 10 und 12 Uhr sowie 13 und

17 Uhr, jeweils zur vollen Viertelstunde.

Kontakt: bibliothek@holzwickede.de oder Tel. 02301 / 14226