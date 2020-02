Es war einmal - und ist einfach schon sehr lange her, dass ich eine Show mit Zauberern gesehen habe. So wirklich entsprechen die Ehrlich Brothers ja auch nicht dem ursprünglichen Bild von Zauberkünstlern hinsichtlich Kostüm und Zauberstab schon mal gar nicht. Eher als "Popstars" der Magie kommen die Brüder aus Herford auf die Bühne der Westfalenhalle Dortmund, Christian und Andreas, mehr wie Campino (Frontmann der "Toten Hosen") gekleidet.

Ihre Zauberkunst: Optimal abgestimmte Illusion verschwindender und rasant wieder auftauchender Akteure, gerne am anderen Ende der Veranstaltungshalle. "Wie machen die das?" Jeder Zuschauer bastelt seine Theorie, ein bisschen von allem ist drin, das Wichtigste aber, den exakt richtigen Moment zur Überraschung, Ablenkung, Manipulation, den erwischt keiner mit den Augen. Tricks der Technik ermöglichen schnelle Sequenzen mit abschließendem Knalleffekt. Jede Minute spannend, auch wenn "nur" Kartentricks auf dem Programm stehen. In neuem Kontext serviert runden altbekannte "Zauber-Werkzeuge" die Show ab. Was der erstmalige Besucher kaum erwartet ist das starke "Menscheln" des Zaubererduos. Ob mit dem Silberhochzeitspaar oder mit Kindern bei der Suche nach dem Kuscheltier. Eine Familienshow, in der Liebeserklärungen für Eltern und Partner nicht fehlen, eine Show auch für die Kinder, die sich final sogar von einer Bonbonkanone überschütten ließen. Für den Zuschauer, der mit dem Magier noch Spitzhut und Zauberstab verbindet ein Quantensprung und eine Bereicherung.