Marktplatz Holzwickede - Samstag, 09. Oktober 2021 - 16:00 bis 00.00 Uhr

Der Eintritt zum Marktplatz war frei. Der Zutritt aber nur mit Nachweis: Geimpft, Genesen oder Getestet! Das wurde von einem vierköpfigen Sicherheitsteam überprüft.

Als ich gegen 17.00 Uhr zum Marktplatz kam war kaum noch ein Sitzplatz an den langen Tischen frei. Unter den vielen Besuchern auch Holzwickedes Bürgermeisterin Ulrike Drossel im schicken Dirndl. Sie fühlte sich hier mittendrin unter „ihren Holzwickedern“ sichtlich wohl.

Gegen 18:00 Uhr betrat Ulrike Drossel gemeinsam mit Veranstalter Andreas Opitz

die Bühne. Sie waren beeindruckt von den vielen Besuchern. Das wiederholen wir im nächsten Jahr, so die Bürgermeisterin.

Foto © Jürgen Thoms - Bunt gemixt aus der Serie: Holzwickede feierte zum ersten Mal Oktoberfest - Bürgermeisterin Ulrike Drossel und Veranstalter Andreas Opitz Eventmanagement

hochgeladen von Jürgen Thoms

Dann folgte der Fassanstich der Bürgermeisterin. Eben: Auch eine echte Premiere.

Das war gar nicht so einfach den Zapfhahn zu setzen. Da waren mehrere Schläge erforderlich bis das Bier wie man es in München sagt: O’zapft is!

In der Vorankündigung zu diesem Fest von Veranstalter Andreas Opitz Eventmanagement stand zu lesen:

Jeder wird an diesem Abend sicher auf seine Kosten kommen

Und so war es auch.

Foto © Jürgen Thoms - Bunt gemixt aus der Serie: Holzwickede feierte zum ersten Mal Oktoberfest - Band „Koa Ruhr" mit Jörg Budde, Sebastian Schmitt-Rosenblatt und Henrike Tönnes

hochgeladen von Jürgen Thoms

Für die passende „Wiesn-Stimmung“ ab 16:00 Uhr sorgten neben dem richtigen Ambiente die schon oktoberfesterprobten und im Ruhrgebiet bekannte Band „Koa Ruhr“ (Henrike Tönnes ,Sebastian Schmitt-Rosenblatt und Jörg Budde).

Neben stimmiger Musik ließen Original Festbier, Wein vom Weinhaus Siegel und deftiges Essen (Haxen, Leberkäse, Sauerkraut) auch einen Eindruck von bayrischer Lebensart und Gemütlichkeit aufkommen.

Soweit mein Bericht aus zwei Stunden „Rundgang“ auf dem Holzwickeder Marktplatz.

Zur zweiten Band auf diesem Fest gehörte die „The Cover Band“. Und so hatte es Yvonne Bachmann von der „The Cover Band“ auf Facebook angekündigt: Morgen Abend ab ca 20.30 Uhr gibt´s was auf die Ohren auf dem Oktoberfest in Holzwickede

Fotoarchiv © Jürgen Thoms - „The Cover Band" beim Sommer im Dorf in Unna-Massen

hochgeladen von Jürgen Thoms

Wir haben zwar kein Dirndl und keine Lederhosn aber ne Menge guter Musik im Gepäck und freuen uns auf euch! Die super Stimmung hielt bei den vielen Besuchern, so habe ich erfahren bis 00:00 Uhr an.

Fotos © Jürgen Thoms – Bunt gemixt aus der Serie: Holzwickede feierte zum ersten Mal Oktoberfest