Die in Holzwickede geborene und aufgewachsene Nachwuchs-Regisseurin Tanja Egen wird im September 2021 ihren neuen Spielfilm mit dem Arbeitstitel „Geranien“ im Raum Holzwickede drehen. Dazu findet dieses Wochenende, Samstag, 12. Juni, und Sonntag, 13. Juni, jeweils von 10.30 bis 16 Uhr ein Casting in der Rausinger Halle in Holzwickede statt, für das sich alle spielfreudigen Menschen im Alter zwischen 5 und 105 Jahren anmelden können.

„Geranien“, ein Projekt der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, ist ein Familien-Film über eine Mutter-Tochter-Beziehung in der Ruhrgebiets-Vorstadt. Die "Familiendramödie", die weitestgehend auf Drama und Lacher verzichtet, handelt von Familie Wegerich, deren erwachsene Tochter Nina sich anlässlich der Beerdigung von Großmutter Marie für einige Zeit unter einem Dach mit ihren Eltern arrangieren muss.

Ein Hygienekonzept für das Casting ist in Absprache mit dem Ordnungsamt der Gemeinde erarbeitet worden; für alle Interessierten, die am Casting teilnehmen möchten, werden individuelle Zeit-Slots vergeben, um die Einhaltung der Covid-19-Hygienemaßnahmen zu gewährleisten. Bei Interesse können alle weiteren Informationen sowie ein Termin mit fester Uhrzeit für das Casting per E-Mail an geranien-film@posteo.de oder telefonisch unter Tel.: 0177/1898933 angefragt werden. Interessierte, die es am Wochenende zeitlich nicht schaffen, können sich gerne trotzdem für einen Anschluss-Termin melden.

Zu den Dreharbeiten im September werden noch Praktikumsplätze für Schüler und andere Interessierte, die gern den Bereich Filmproduktion näher kennenlernen möchten, vergeben.