Volkstrauertag ohne Publikum

Auf Grund der Corona-Pandemie wurde der Volkstrauertag am 15. November für die Öffentlichkeit abgesagt. Zum Gedenken an die Toten von Krieg und Gewaltherrschaft wird um 11 Uhr eine Kranzniederlegung in kleinstem Kreise am Denkmal Opherdicke stattfinden.

Zusammen mit der Bürgermeisterin Ulrike Drossel, den beiden Ortsvorstehern, Frank Markowski und Volker Schütte, dem Katholischen Pfarrer Bernhard Weberink und den beiden Evangelischen Pfarrern Philipp Reis und Dr. Jean-Gottfried Mutombo, wird vor Ort den Toten und dem Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren gedacht.

Ökumenischer Gottesdienst

Vorab findet ab 10 Uhr in der Ev. Kirche Opherdicke unter Einhaltung der vorgegebenen Corona-Hygienemaßnahmen ein ökumenischer Gottesdienst zum Volkstrauertag statt.