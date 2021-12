Holzwickede. Die Evangelische Jugend Holzwickede bietet wieder abwechslungsreiche Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche an.

Das neue Programm 2022

Die Mädchenfreizeit zum Ponyhof im Alter von sechs bis elf Jahren ist für das Christi-Himmelfahrt-Wochenende geplant, Mittwoch, 25., bis Sonntag, 29. Mai. In dieser Zeit werden sich die Teilnehmerinnen mit den Ponys beschäftigen, sie erlernen neben dem Reiten und der Pflege auch den richtigen Umgang mit den Tieren. Zwischen den reitpädagogischen Programmpunkten unter fachlicher Anleitung können sich die Kinder auf kreative Basteleinheiten, Spiel und Spaß freuen.

Die Teilnehmerinnen der Ponyhof-Freizeit während eines Reit-Ausflugs (hier im Jahr 2019). Foto: Ev. Jugend Holzwickede und Opherdicke

Die Elchtour nach Schweden für Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 Jahren soll in den letzten beiden Sommerferienwochen, Freitag, 22. Juli, bis Sonntag, 7. August, nach Hamneda gehen. Dort findet sich alles, was Schweden ausmacht: Unendliche Wälder, klare Seen, weiches Moos, rote Häuser, wilde Tiere. Die Teilnehmenden dürfen sich auf eine erlebnisreiche Zeit auf einer großen Anlage mit mehreren Häusern freuen. Neben einem abwechslungsreichen Programm liegt der Fokus auf einer starken Gemeinschaft.

Die Jugendfreizeit nach Schweden wird liebevoll Elchtour genannt. Im Sommer 2021 wurden einige Elche besucht. Foto: Ev. Jugend Holzwickede und Opherdicke

Ein neues Ziel der Kinderfreizeit ist ein Gruppenhaus mit großem Außengelände, welches Möglichkeiten für diverse Aktivitäten bietet. “Das Besondere daran ist, dass sich das Haus in den Niederlanden befindet, somit können wir auch für Kinder eine Auslandsfreizeit anbieten", freut sich Hendrik Lemke. Für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren geht es in der zweiten Herbstferienwoche, Montag, 10., bis Samstag, 14. Oktober, in die Nähe von Eindhoven. Dort erwartet sie ein abwechslungsreiches Programm mit spielerischen, kreativen, sportlichen und gemeinschaftsstärkenden Einheiten.

Ein Lagerfeuer gerne auch mit Stockbrot und guter Gemeinschaft gehört zu den Freizeiten dazu so wie hier in Schweden 2021. Foto: Ev. Jugend Holzwickede und Opherdicke

Alle Freizeiten werden unter den jeweils geltenden Corona-Maßnahmen stattfinden. Zudem gibt es für jede Freizeit ein Hygiene-Schutzkonzept: Es finden regelmäßig Testungen statt, die Teilnehmenden bilden eine geschlossene Gruppe und Fremdkontakte werden auf ein Minimum reduziert.

Voranmelderecht für Teilnehmende 2021

Die Teilnehmenden, die für die Freizeiten im letzten Jahr angemeldet gewesen waren, haben ein Voranmelderecht auf die zu vergebenen Plätze. Anmeldungen für die noch freien Plätze werden ab sofort entgegen genommen. Die Anmeldungen können an evjugendhowi@gmail.com geschickt, sowie persönlich im Evangelischen Gemeindebüro oder Jugendheim abgegeben werden.

Weitere Informationen, sowie die Flyer der Freizeiten inklusive Anmeldungen sind unter https://kurzelinks.de/Freizeiteninfos abrufbar.