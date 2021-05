Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit und bedroht die Existenz vieler Menschen – darunter viele Fairtrade-Produzenten und ihre Familien. Fairtrade liefert die Instrumente, mit denen Kleinbauern sich auf die Auswirkungen des Klimawandels einstellen und gleichzeitig selbst klimafreundlicher produzieren können.

Um auf diesen Umstand hinzuweisen und ein Zeichen für mehr Klimaschutz zu setzen, war die Fair-Trade-Steuerungsgruppe Holzwickede bereits 2018 mit einem Kaffeestand auf der Schlussveranstaltung des Stadtradelns auf dem Marktplatz vertreten. In diesem Jahr übergab die Sprecherin der Steuerungsgruppe, Manuela Hubrach, faire Fußbälle an die Stadtradeln-Koordinatorin Tanja Flormann. Die fairen Fußbälle werden nach Abschluss des dreiwöchigen Aktionszeitraumes vom 22. Mai bis 11. Juni im Rahmen einer kleinen Tombola unter allen aktiven Teilnehmern aus Holzwickede verlost.

Die Anmeldung und Teilnahme am Wettbewerb ist noch bis einschließlich zum 11. Juni für alle Holzwickeder Fahrradfreunde unter www.stadtradeln.de/holzwickede möglich. Bei Fragen zum steht die Umweltbeauftragte Tanja Flormann unter Tel. 02301/915-414 oder per E-mail an holzwickede@stadtradeln.de zur Verfügung.