Es gibt eine Fortsetzung für Ulrike Drossel (BBL) im Amt als Bürgermeisterin. Mit 62,29% der Stimmen führt sie die Gemeindespitze in der nächsten Amtszeit weiter. 3.710 Bürger gaben ihr die Stimme, bei einer Wahlbeteiligung von 41,70%, unter der vom 13. September. Da lag sie bei 56,08 % (2015: 44,45 %). Konkurrent Peter Wehlack(SPD) unterlag schließlich deutlich.

Er hatte im ersten Wahlgang bereits 26,86 % der Stimmen auf sich vereinigen können. Auch der Rückenwind durch die Liberalen und Die Grünen Holzwickede nutzte dem Kandidaten der SPD auf der Zielgeraden aber nichts. Beide Fraktionen hatten sich zuvor für ihn ausgesprochen.

Vier Wahlbezirke konnte Peter Wehlack für sich entscheiden (Nordschule I u.II, Treffpunkt Villa und Seniorenhaus Caroline), alle anderen gingen an Ulrike Drossel, teils über 70 %.

Bei der Stichwahl zum Landrat gaben die Holzwickeder 57,96% der Stimmen dem Kandidaten der SPD, Mario Löhr, sein Gegner Marco Morten Pufke konnte 42,04% auf sich vereinigen.



14.414 Wahlberechtigte Holzwickeder waren zur Doppel-Stichwahl aufgerufen. Der Anteil der Briefwähler stieg gegenüber der Erstwahl vor zwei Wochen um 130 Bürger. Wahlleiter Bernd Kasischke erklärte, dem Büro hätten 3.420 Anträge auf Briefwahl vorgelegen.

Ulrike Drossel erklärte am Wahlabend: "Wir haben uns gefreut, als die südlichen Bezirke ausgezählt wurden. Das ließ die Herzen höher schlagen." Den Bezirk Mitte konnte sie mit über 75% für sich entscheiden. Der Grund für ihren hohen Sieg: "Als sich die Gemeinde vor fünf Jahren neu aufstellte wollten die Bürger mehr Nähe zur Verwaltung. Das haben wir gut hingekriegt, glaube ich." "Ich mag die Holzwickeder." Sie sei an jeder Stelle mit den Bürgern ins Gespräch gekommen. Das merke der Bürger. Ihre nächste Amtshandlung: "Anknüpfen an der bisherigen Arbeit. Schulentwicklung, Klausurberatungen. Da gibt es keine Lücke."

SPD-Kandidat Peter Wehlack schickte einen Glückwunsch nach Hengsen zu Ulrike Drossel. Sie habe als Persönlichkeit und vom Amtsbonus profitiert. Nach dem Wahlergebnis befragt gab Peter Wehlack zu, in diesem "schwierigen Jahr" auch bedingt durch Corona die Bürger wenig erreicht zu haben. Als Mitglied der stärksten Fraktion freue er sich auf fünf Jahre Ratsarbeit.



Unterschiedlich erlebten die Wahlräume die Wahlbeteiligung. Von den 1091 Wählern des Wahlbezirks 4160 (Hengsen) hatten sich bis 9 Uhr erst knapp 30 an der Wahlurne eingefunden. So hatte denn die verantwortliche Wahlhelferin Katharina Augsburg und ihr Team über lange Strecken eher wenig zu tun.



Mit einem Gesamtergebnis von 43,19 % hatte die Amtsinhaberin Ulrike Drossel (Bürgerblock) bei der Bürgermeisterwahl vor zwei Wochen bereits deutlich die Nase vorn. Ulrike Drossel profitierte wohl auch vom Amtsbonus. Sie kann mit ihrer Verwaltungsarbeit ohne Unterbrechung oder Einarbeitungszeit weitermachen und die Geschäfte fortführen. Noch in der Vorwahlwoche nahm Ulrike Drossel sieben Termine wahr, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen.