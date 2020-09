Gemeinsam haben der heimische SPD-Landtagsabgeordnete Hartmut Ganzke und sein Abgeordnetenkollege aus dem Europäischen Parlament, Dr. Dietmar Köster, die Firmengruppe Gatter3 mit Sitz in Holzwickede besucht. Aus der Marktraumumstellung von L- auf H- Gas ist ein umfassendes Angebot von Energiedienstleistungen aus einer Hand geworden. "Was das Unternehmen hier in nur fünf Jahren aufgebaut hat, ist beeindruckend", lobte Köster. "500 hochqualifizierte Mitarbeiter entwickeln in der Firmengruppe den Energiemarkt der Zukunft. Wenn wir über Elektromobilität und Wasserstofftechnologie sprechen, werden in Unternehmen wie diesem an konkreten Konzepten und Lösungen gearbeitet", sagte Ganzke im Gespräch mit dem Geschäftsführer Metin Duman.