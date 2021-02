Der Amtsvorgänger von Ulrike Drossel und ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Holzwickede, Jenz Rother, ist heute im Alter von 75 Jahren verstorben. Dies teilte die Gemeinde aktuell mit und bittet zugleich, von Anrufen und pers. Bekundungen abzusehen.

Jenz Rother prägte nicht erst als Bürgermeister ab 1999 und 16 Jahre lang das Leben der Emschergemeinde. In der SPD bekleidete er führende Positionen in der Lokalpolitik, setzte insbesondere im Bereich Ecoport, wirtschaftliche Entwicklung und Ansiedlung neuer Unternehmen auf Industrie- und Zechenstandorten kräftige Fußabdrücke. Am Herzen lag ihm stets der Sport, hier Schwerpunkt Fußball. Die Rahmenbedingungen für örtliche Fußballvereine lenkte er maßgeblich mit. Jenz Rother studierte nach der Hochschulreife auf dem Clara-Schumann-Gymnasium Theologie und wusste seine Fähigkeiten und verbindende Mentalität im Umgang mit den Bürgern einzusetzen.

Neben vielen humorvollen und sachbezogenen Themen werden auch "Duftmarken" wie die Kostenexplosion bei der Carolinebrücke oder das Steuerdesaster rund um die Verpachtung des Ratskellers in Erinnerung bleiben. Mit Jenz Rother verliert die Orts-SPD einen Lokalpolitiker mit Herz, die Gemeinde eine starke, teils nicht unumstrittene Persönlichkeit, die in der Gesamtbilanz stets das Wohl der Emschergemeinde im Blicke hatte. (Ausf. Nachruf folgt)