Einen neuen Klimaschutzmanager hat die Gemeinde Holzwickede mit Felix Sprenger seit dem 1. Juni. Bürgermeisterin Ulrike Drossel und Fachbereichsleiter Uwe Nettlenbusch begrüßten den neuen Kollegen zu seinem Dienstbeginn und freuen sich sehr, den 25-jährigen Geographen aus Waltrop für die verantwortungsvolle Aufgabe gefunden zu haben.

Spätestens seit Beschluss des Holzwickeder Klimaschutzkonzepts im September 2020 stand fest, die Gemeindeverwaltung benötigt weitere Personalkapazitäten für die Koordination der kommunalen Klimaschutzaktivitäten. Die neue Personalstelle des Klimaschutzmanagers wird im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums gefördert.

Die öffentliche Stellenausschreibung erfolgte unmittelbar nach Erhalt des Zuwendungsbescheids im März, sodass die Auswahlgespräche, bei denen Sprenger durch seine offene Art klar überzeugte, im Mai erfolgen konnten. Dass der Absolvent der Universität Bochum erst kürzlich seinen Master mit der Vertiefungsrichtung Stadt- und Landschaftsökologie erfolgreich abgeschlossen hat, habe zu dem glücklichen Umstand einer sofortigen Stellenbesetzung zum 1. Juni geführt, so die Gemeindeverwaltung.

Künftiges Tätigkeitsfeld

Die Hauptaufgabe des neuen Klimaschutzmanagers wird die übergeordnete und transparente Koordination der einzelnen Klimaschutzaktivitäten sein. Hierbei steht die Zusammenarbeit und Kommunikation sowohl intern mit den einzelnen Fachbereichen als auch mit externen Akteuren im Vordergrund. Ganz besonders freut sich Sprenger auf den intensiven Austausch mit den Holzwickeder Bürgern, um den kommunalen Klimaschutz gemeinsamen voranzubringen. Aufgrund seiner Mitorganisation beim bundesweiten Sensibilisierungskurs „klimafit“ – ein Mitmachkurs für alle, die bei der klimafreundlichen Gestaltung ihrer Kommune mithelfen möchten –, würde Sprenger gerne auch für interessierte Holzwickeder ein entsprechendes Fortbildungsangebot schaffen.

Eine offizielle Vorstellung des neuen Klimaschutzmanagers ist im Rahmen der Umweltausschusssitzung am 14. Juni geplant. Felix Sprenger ist darüber hinaus per E-Mail an f.sprenger@holzwickede.de oder unter Tel. 02301/915407 zu erreichen.