Die Gemeinde Holzwickede zieht die Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule im Juni wieder ein. Der Einzug erfolgt am 7. Juni und bezieht sich auf den Monat April. Analog dazu werden auch die Elternbeiträge für den JeKits-Unterricht an den Grundschulen und die Bläserklasse am Clara-Schumann-Gymnasium eingezogen. Zum Verfahren für die Monate Mai bis Juli wird die Gemeinde sich noch äußern.

Das Land NRW hat zuletzt im Januar die Elternbeiträge für die Kitas und offenen Ganztagsschulen landesweit ausgesetzt. Analog ist die Gemeinde Holzwickede mit den Elternbeiträgen für den JeKits-Unterricht in den Grundschulen und die Bläserklasse am Gymnasium verfahren. Seitens des Landes wurde eine Übernahme der Hälfte der Elternbeiträge für die Folgemonate in Aussicht gestellt. Eine Entscheidung darüber liegt den Kommunen immer noch nicht vor.

Der Landrat des Kreises Unna hat im April den Ministerpräsidenten des Landes im Namen aller kreisangehörigen Kommunen angeschrieben und aufgefordert, das Land möge den Erlass der Elternbeiträge bis zum Ende des Schul- oder Kindergartenjahres am 31. Juli mitfinanzieren. Die Staatskanzlei hat eine Prüfung zugesichert.

Sobald sich das Land NRW an der Kostenübernahme der Elternbeiträge beteiligt, werde diese Beteiligung an die Erziehungsberechtigten weitergegeben, so die Gemeindeverwaltung. Diese wird dann durch die Gemeindekasse in Form einer Verrechnung mit den kommenden Beitragsmonaten erfolgen.