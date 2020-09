Auf Grund der Wahlergebnisse wird es in Holzwickede am Sonntag, 27. September, Stichwahlen geben. Sowohl bei der Wahl des Landrates als auch bei der Wahl des Bürgermeisters konnte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen.

Die Wahlbenachrichtigungen für die Stichwahlen sind auf denen für die allgemeinen Kommunalwahlen enthalten, sodass keine weiteren Benachrichtigungen versandt werden.

Unter www.holzwickede.de können die Briefwahlunterlagen für die Stichwahl beantragt werden. Zudem kann man direkt im Briefwahlbüro wählen. Hierfür können Wahlberechtigte unter Tel. 02301/915101 oder 915201 einen Termin vereinbaren.

Die Briefwahlunterlagen müssten spätestens am Wahltag um 16 Uhr der Gemeinde zugehen. Andernfalls können sie bei der Wahl nicht mehr berücksichtigt werden. Hierzu werden am Wahltag sowohl der Briefkasten vor dem Rathaus als auch eine hierfür bereitgestellte Wahlurne im Bürgerbüro regelmäßig geleert. Ein Versand der Briefwahlunterlagen erfolgt bis einschließlich Mittwoch, 23. September. Danach kann ein pünktlicher Zugang der Unterlagen nicht mehr gewährleistet werden. Die Möglichkeit, direkt im Briefwahlbüro zu wählen, besteht noch bis Freitag, 25. September.

Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Gemeindehomepage unter www.holzwickede.de