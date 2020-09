Die Evangelische Jugend Holzwickede und Opherdicke nimmt wieder ihr Programm vor Ort bei der Kinder- und Jugendarbeit im Ev. Jugendheim Holzwickede, Goethestraße 6a, sowie im Jugendraum im Gemeindehaus Opherdicke, Unnaer Straße 70, auf - natürlich unter den aktuellen Hygieneschutzmaßnahmen.

Neben der Mädchengruppe gibt es auch wieder Angebote der Offenen Tür. Hierbei wird für die Teilnehmer*innen eine Anmeldung beziehungsweise Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten benötigt. Dieser Anmeldezettel ist in den Kinder- und Jugendräumen der Evangelischen Jugend erhältlich.

Die Offene Tür steht allen Kindern ab dem Grundschulalter, Jugendlichen und jungen Erwachsenen offen. Während der Öffnungszeiten können die Besucher*innen beispielsweise Kickern, Airhockey, Gesellschaftsspiele oder an der Spielkonsole spielen, aber selbstverständlich es gibt auch die Möglichkeit zum Basteln, Malen und anderweitig kreativ zu werden. Die Mädchengruppe ist bereits ausgebucht.

Einmal im Monat lädt die Evangelische Jugend zu einem Andachtsimpuls für Jugendliche in die Kirche am Markt in Holzwickede ein. Bis Jahresende finden diese Termine an jedem ersten Sonntag im Monat um 16.30 Uhr statt.

Für die abgesagte Kinderfreizeit in den Herbstferien wird es ein Alternativprogramm geben, verrät Jugendreferent Hendrik Lemke: "Wir sind bereits in den Planungen für Aktionen vor Ort und Ausflügen, um den Kindern in den Ferien ein wenig Abwechslung zu bieten. Natürlich richten sich die Angebote nicht nur an die Kinder, die eigentlich mit uns auf Freizeit gefahren wären, sondern an alle Interessierte!"