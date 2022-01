Die Pflege- und Wohnberatung im Kreis Unna ist – nach längerer Pause – ab Januar 2022 wieder regelmäßig mit einer persönlichen Sprechstunde in Holzwickede präsent. Das kostenlose und anbieterunabhängige Beratungsangebot bietet Hilfe und kompetente Informationen für Pflegebedürftige, ihre Angehörigen und andere Ratsuchende an. Der erste Termin ist am 10. Januar von 14 bis 16 Uhr im Familienbüro Holzwickede, Hauptstraße 28.

Zukünftig wird die Pflege- und Wohnberatung immer am zweiten und vierten Montag im Monat persönlich im Familienbüro in Holzwickede präsent sein. Mit Pflegeberaterin Andrea Schulte geht es um alle Fragen rund um das Thema Pflege, wie zum Beispiel zu den Leistungen der Pflegeversicherung oder der Begutachtung durch den Medizinischen Dienst. Ebenfalls gibt es Informationen über Betreuungs- und Pflegeangebote und deren Finanzierung, spezielle Hilfen für Menschen mit Demenz sowie Entlastungsangebote für pflegende Angehörige.

Terminvereinbarung

Ein Beratungsgespräch findet nach vorheriger Terminvereinbarung (kostenfrei unter 0800 / 27 200 200) und unter Beachtung der 3-G-Regel statt. Wer einen persönlichen Beratungstermin nicht wahrnehmen kann, erreicht die Pflege- und Wohnberatung im Kreis Unna auch im Severinshaus, Nordenmauer 18 in Kamen unter Tel. 0 23 07 / 28 99 06-0 oder 0 800 / 27 200 200 (kostenfrei).