Holzwickede. Auch während des Lockdowns ist das Familienbüro in Holzwickede erreichbar: "Wir bieten unsere Sprechstunden telefonisch an und haben auch die Möglichkeit, eine Videoberatung durchzuführen", unterstreicht Katja Kortmann, die Leiterin des Holzwickeder Familienbüros.

Rund um Schwangerschaft, Geburt und die ersten Jahre mit Kind gibt es oft Fragen, mit denen werdende oder junge Eltern so vorher nicht gerechnet hatten. Und genau dafür ist Katja Kortmann die richtige Ansprechpartnerin. Entweder kann sie sofort selbst weiterhelfen, oder sie vermittelt kompetente Ansprechpartner.

Rat und Hilfe gibt es den Themen: Hebamme, Elterngeld, Kindertagesbetreuung / Tageseltern, Erziehungsberatung, Kurberatung oder Kinderschutzbund.

Telefonischer Draht zum Familienbüro

Das Familienbüro ist montags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 13 Uhr unter Tel. 02303 / 27-2251 und per E-Mail an katja.kortmann@kreis-unna.de erreichbar. Weitere Infos auch unter www.kreis-unna.de/familienbuero.