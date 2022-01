Buchenholz brennt am schönsten, es lässt sich auch gut anzünden, hält lange vor, entwickelt viel Glut und gilt als bestes Kaminholz. Weiche Nadelhölzer wie Fichte, Tanne, Birke, Douglasie und Kiefer verbrennen schnell als Hartholz. Diese haben eine geringere Darrdichte 0,55 g/cm³ und können durch die bessere Durchlüftung auch schneller verbrennen.

Nasses Holz verbrennt natürlich langsamer und es setzen sich vermehrt Rußpartikel ab. Übermäßiger Wasserdampf kondensiert im Rauchrohr und im Schornstein, was Versottung und Glanzruß zur Folge hat.

Im Bundesimmissionsschutzgesetz wird definiert, wie viel Restfeuchte im Brennholz enthalten sein darf. Während eine Feuchte von bis zu 15 Prozent auch im praktischen Sinne unbedenklich ist, liegt der rechtliche Grenzwert bei 25 %.

Holz, das mit Öl behandelt oder in irgendeiner Form lackiert, beschichtet oder imprägniert wurde, ist nicht zur Verbrennung im Kaminofen geeignet. Farben und Lacke sind chemisch zusammengesetzt und setzen somit unter großer Hitzeeinwirkung Dämpfe frei, die niemand freiwillig einatmen würde.

Tipp 1: Im Sommer kaufen!

Kaufen Sie Ihr Brennholz am besten von Mai bis August. In diesem Zeitraum sind die Preise erfahrungsgemäß am günstigsten. Sonst können Sie auch vor dem Sommer schon anfangen Preise zu vergleichen. Warum der Brennholz-Einkauf im Sommer immer am günstigsten ist? Im Sommer haben viele Händler noch Bestand vom letzten Winter da. Dieser Überbestand muss verkauft werden, deshalb sinken die Preise gerne mal um bis zu 20% zum Winterpreis. Da die Heizkosten in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind, ist ein Vergleich der Brennholzpreise umso bedeutsamer. Deshalb sollte man sein Brennholz am besten rechtzeitig kaufen und entsprechend lagern.

Tipp 2: Die Region macht es aus!

Kaufen Sie Ihr Brennholz in der richtigen Region ein, oft gibt es große Unterschiede zwischen den Händlern. Versuchen Sie frühzeitig viele Händler zu kontaktieren und die Preise zu verhandeln. Das Brennholz ist in der Regel etwas günstiger in Gegenden mit hohen Waldbeständen. Hier könnte man mit etwas Glück das passende Angebot und günstiges Brennholz finden.

Tipp 3: Es darf auch mehr sein!

Wenn Sie Kaminholz kaufen, dann gleich in größeren Mengen. Meistens lassen sich die Händler gerne auf eine Verhandlung ein, wenn Sie etwas mehr Brennholz kaufen. Im Durchschnitt benötigt man für eine Saison, je nach Ofen, um die 3 Raummeter Kaminholz. Gerne dürfen es auch etwas mehr sein, eventuell braucht ihr Nachbar auch gleich Brennholz. Durch eine solche Gemeinschaft kann man zusätzlich um die 5-10% sparen.

Wie man Brennholz richtig lagert?

Um Brennholz richtig zu lagern, sollte der Fokus auf dem Schutz vor Nässe liegen. Plätze unter herabreichenden Dächern sind für die Trocknung ideal. Am besten wählen Sie dafür die West- oder Südseite eines Hauses. Haben Sie diese Möglichkeit nicht, schützen Sie Ihren Holzstapel mit einem Dach. In den Sommermonaten trocknet das Holz ohne Abdeckung am besten. Ab September sollte das Brennholz abgedeckt werden, um es vor Regen und Schnee zu schützen.